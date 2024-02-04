Путин поговорил с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «на фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта (лидерами двух страны были) рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа».