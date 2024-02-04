Залужного отправляют в Британию

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился на пост посла в Великобритании.

«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция в Украине», - рассказал Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

Ранее сообщалось, что Залужный будет отправлен в отставку вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Шапталой. Также появлялась информация о том, что главком ВСУ получит пост посла в Лондоне.