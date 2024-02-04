Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:22

В минувшие выходные МИД Азербайджана направил в МИД Армении окончательный вариант проекта мирного соглашения. Представители армянской оппозиции, у которых была возможность с ним ознакомиться, пришли к неутешительному для себя выводу: позитивных сдвигов в мирном процессе нет, интересы Армении в документе не отражены.

Несмотря на то, что армяно-азербайджанский мирный диалог, будь то прямые переговоры или обсуждения с участием посредников, не ведется уже более полугода, рабочие контакты по проекту мирного договора продолжаются. Периодически стороны разрабатывают и направляют друг другу предложения по проекту, обсуждают их, после чего готовят и отправляют свой вариант. Таким образом, последний вариант проекта мирного договора со стороны МИД Азербайджана, направленный армянским коллегам, был восьмым по счету. Напомним, что, в свою очередь, МИД Армении направил 4 января азербайджанской стороне свои предложения, в ответ на которые официальный Баку разработал после почти трехнедельных обсуждений окончательный вариант проекта.

Как известно, рабочие обсуждения идут в закрытом режиме и стороны не раскрывают деталей проекта мирного договора. Известно лишь, что проект основан на базовых принципах, представленных Азербайджаном, и что по многим вопросам существуют серьезные разногласия. В частности, армянская сторона, ссылаясь на предыдущий вариант, представленный Азербайджаном, заявила, что «на переговорах произошел регресс в некоторых направлениях». Кристина Варданян, депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения», ознакомившаяся с новейшим проектом МИД Азербайджана, не стала раскрывать его подробностей, заметив лишь, что мирный процесс не продвигается.

«Похоже, наступил этап обмена технической документацией, - отметила, в частности Варданян. - Никаких существенных изменений по отношению к нашим предыдущим заявлениям или чему-то, что можно было бы сообщить армянской общественности, нет. Да и, собственно, логика процесса полностью отражена в публичных заявлениях (президента Азербайджана) Ильхама Алиева и (премьер-министра Армении) Никола Пашиняна». Варданян добавила, что в последнем азербайджанском проекте, а также в предыдущих вариантах документа вообще не упоминаются Карабах и другие связанные с ним темы. Это «открытие» армянского депутата от оппозиции не должно вызывать удивления, поскольку, начиная с 19 сентября 2023 года так называемый, «Карабахский вопрос» и другие связанные с ним темы закрыты. Что неоднократно подтверждали представители правящих кругов Армении, включая премьер-министра Пашиняна. Официальный Баку с самого начала заявил, что ни одна тема, касающаяся Карабаха, не может быть включена в мирный договор, поскольку речь идет о внутреннем вопросе Азербайджанской Республики. Кристина Варданян также подтвердила, что в последнем проекте, подготовленном не только азербайджанской, но и армянской сторонами, и также в предшествующих вариантах проекта договора ничего не говорится о Карабахе. Напомнив прошлогодние заявления сторон о том, что договор может быть подписан до конца года, Кристина Варданян заявила, что правительство Пашиняна, инициируя обмен пакетами предложений, пытается создать имитацию продолжения армяно-азербайджанского переговорного процесса. В свою очередь, официальный Ереван отрицает заявления оппозиции об односторонних уступках. В прошлом месяце спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что армяно-азербайджанское соглашение предполагает равные обязательства и симметричные шаги.

«Предположим, армянская сторона не должна поощрять какие-либо действия, направленные на агрессию в отношении Азербайджана, - подчеркнул Симонян. - Но точно так же Азербайджан не должен поощрять в своей стране подобные действия... Я не знаю, с (каким документом) они (оппозиционеры) ознакомились. Может, они не поняли сути документа, а может делают это специально, но в договоре нет пункта, подразумевающего каких-либо односторонних действий, будь то со стороны Азербайджана или Армении». Представители армянской оппозиции, которые и ранее знакомились с проектами мирного договора, неизменно заявляли, что переговорный процесс идет не в пользу армянской стороны. Теперь же стало известно, что МИД Армении расследует заявления оппозиционных депутатов, чтобы выяснить, разглашают ли они строго конфиденциальную дипломатическую информацию. МИД Армении не исключает, что оппозиционным депутатам отныне ограничат доступ к документам, касающимся хода переговоров. Известно, что в проекте мирного соглашения есть пункт об открытии транспортных коммуникаций, в то же время, может быть исключен пункт о принципах разграничения и демаркации границ.