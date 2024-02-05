У короля Великобритании обнаружили рак

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак, он отложит все свои публичные обязанности, сообщил Букингемский дворец.

«Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Карл III госпитализирован для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой. Тогда же было сообщено, что новообразование у Его Величества - доброкачественное, а сама процедура будет корректирующей.