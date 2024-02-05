Египет угрожает разорвать отношения с Израилем

Египет недавно направил Израилю «резкие сигналы», согласно которым переход палестинских беженцев из сектора Газа на Синайский полуостров поставит под угрозу мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Отмечается, что сообщения переданы в ходе серии контактов между высокопоставленными чиновниками Египта и Израиля, а их содержание доведено до всей элиты политической безопасности Еврейского государства. Египетское послание заключалось в том, что «если пройдет хотя бы один палестинский беженец, мирное соглашение будет аннулировано».

Мирное соглашение между Израилем и Египтом было подписано египетским президентом Садатом и израильским премьером Бегином в Вашингтоне в 1979 г. Согласно этому соглашению, Синайский полуостров перешел под контроль Египта и была определена граница между странами.