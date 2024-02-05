Пашинян собрал соратников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза страны.
Во встрече в том числе приняли участие президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, председатель постоянной комиссии парламента по внешним связям Саргис Ханданян и руководитель фракции «Гражданский договор» НС Айк Конджорян.
В ходе заседания обсуждались текущая повестка дня и стратегические вопросы.