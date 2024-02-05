Иран запретил убивать американских солдат

Иран предупредил своих прокси в Ираке, что атака беспилотника на американский военный объект в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США, "переходит черту" допустимого, пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, после атаки БПЛА в Иордании иранские чиновники посетили Ирак, чтобы сообщить своим союзникам, что это нападение "перешло черту", поскольку в результате погибли американские военные.

Американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения.