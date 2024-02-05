Премьер с каменным лицом что там у соседей
Прошла почти неделя после того, как премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили ненавязчиво порекомендовали подать в отставку, пообещав, вероятно, оставить его в игре, если все будет сделано без шума и пыли.
Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь Гарибашвили настолько подчинен реальному правителю Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, что вообще не мыслит существования вне зоны влияния своего могущественного политического сюзерена, которому он служит верой и правдой не одно десятилетие.
Беспрекословное подчинение как органичная черта характера
Ираклий Гарибашвили обязан Бидзине всем. Ведь без покровительства всемогущего миллиардера простой деревенский мальчик с весьма скромными интеллектуальными и материальными возможностями в лучшем случае был бы главой муниципалитета в далеком Квемо-Картли.
Но Гарибашвили повезло: во время учебы во Франции судьба свела его со старшим сыном олигарха, и с тех пор его жизнь накрепко связана с Бидзиной, беспрекословное подчинение которому стало органичной чертой его характера.
Итак, спустя неделю после сенсационной отставки Гарибашвили ее истинные причины по-прежнему неизвестны. Никто не может толком объяснить, почему Бидзина Иванишвили убрал абсолютно подконтрольного главу правительства. В подобных случаях неопределенность длится не больше двух-трех дней, после чего вездесущие журналисты что-то обязательно раскапывают и представляют широкой публике артефакты своих «раскопок». Однако после отставки Гарибашвили прошла неделя, а никаких утечек до сих пор нет, и это - первый на моей памяти случай в Грузии.
Заигрывание с Поднебесной?
Объяснения, выдвигаемые представителями политических кругов и близких к ним аналитиков, больше чем на версии не тянут. По одной из них, Ираклия Гарибашвили «отправили в отставку» из-за его попыток навести мосты с Китаем. Но с Поднебесной сегодня, особенно на фоне самоустранения Запада от решения глобальных проблем, заигрывает весь мир. Да и вряд ли Гарибашвили позволил бы себе без высочайшего соизволения верховного хозяина подобное самоуправство. Перефразируя легендарную Маньку-облигацию, «не то у него воспитание!»
Атмосфера массового неведения усугубляется еще и тем, что буквально ни один представитель правящей элиты или политолог, посвященный в закулисье «тбилисского двора», не может понять логику замены Гарибашвили на одного из самых одиозных политиков «Грузинской мечты», главу партии Ираклия Кобахидзе.
Премьер с педантичностью этнического немца
Что, в свою очередь, омрачает всеобщую радость по поводу долгожданного ухода абсолютно не контролировавшего себя Ираклия Гарибашвили, каждое слово которого воспринималось в Грузии, как национальное бедствие.
У Кобахидзе, как и у его тезки, нет своих взглядов. А если даже есть, то отстаивать их вопреки воле хозяина он никогда не станет. Если Иванишвили захочет, то Кобахидзе будет руками и ногами за евроинтеграцию, а если сюзерену грузинской политики будет выгодно ругать Запад и хвалить Россию, то и эта «смена галса» будет встречена с высочайшим уровнем понимания.
При этом вред, который может нанести Грузии то или иное решение, Кобахидзе точно не остановит, ведь его политическое кредо сводится к формуле «Принципы ничто, целесообразность – все!»
Будущий премьер ничуть не меньше, чем Гарибашвили, запомнился проявлениями ненависти к политическим оппонентам, проявлявшейся в откровенно хамской форме, а также разнузданной антизападной пропагандой в период, когда было неясно, получит ли Грузия статус кандидата в члены Евросоюза.
Однако, как рассказали мне бывшие политики, которым довелось работать с Ираклием Кобахидзе, в сугубо персональном плане будущий премьер-министр Грузии достаточно сильно отличается от своего предшественника. Кобахидзе – фигура более сложная и противоречивая.
Оппоненты отмечают его работоспособность, дисциплинированность и склонность к порядку, граничащую с педантизмом этнического немца – нечастое явление в грузинской политике, в которую, как правило, идут далеко не самые лучшие.
Мои знакомые оппозиционеры утверждают, что пока поблизости нет включенных видеокамер и микрофонов, с Кобахидзе вполне можно иметь дело – он вежлив, доброжелателен и говорит в основном по делу. Но стоит только прозвучать сигналу «Съемка!», как мгновенно просыпается известный всей Грузии Ираклий Кобахидзе, изливающий на оппонентов потоки ненависти и лжи.
У будущего премьера отмечают также определенные сложности в вопросах коммуницирования. Как-то раз у него была встреча с международными партнерами, на которой планировалось рассмотреть некий 40-страничный документ. Партнеры пришли, расселись по своим местам и приготовились к дискуссии. Затем явился Кобахидзе, вежливо поздоровался, стал зачитывать текст и замолк только через 40 минут.
«Это был настоящий шок», - вспоминают бывшие оппозиционеры.
«В политике очень важен человеческий фактор, - говорят они. - Даже если намечена деловая встреча, ее участники любят в начале поговорить о какой-нибудь ерунде, рассказать анекдот, посмеяться над чем-то... Таков ритуал, так работает дипломатия. А этот входит в комнату, говорит: «Хелло!» и тут же начинает тараторить».
Явная склонность к социопатии внятно читается и на лице Ираклия Кобахидзе, которое практически не меняет выражение, а взгляд его неизменно уперт в одну точку. За годы его публичной деятельности я только раз видел на лице Кобахидзе некую кривую гримасу, которая в его исполнении, вероятно, считается улыбкой.
Один из депутатов «Грузинской мечты» образца 2012-2016 годов, ныне находящийся в оппозиции, так рассказал о первых ощущениях Бидзины Иванишвили после знакомства с Кобахидзе.
«Бидзина подошел как-то ко мне и сказал: «Слушай, этот Кобахидзе – очень опасный тип. Вот мы сидим, обсуждаем какой-то вопрос. Все что-то предлагают, спорят, размахивают руками, дело чуть ли не до драки доходит… А этот сидит с одним же выражением лица, вообще ничего не говорит, зато все записывает. Нет, он явно очень опасен», – рассказал экс-депутат правящей партии.
Что ж, судя по тому, что Ираклий Кобахидзе является сейчас первым лицом в ближайшем окружении грузинского олигарха, Бидзина Иванишвили сумел преодолеть безотчетный страх перед человеком, который не смеется и даже не улыбается. И, как следствие, открытый социопат с каменным выражением лица вскоре станет премьер-министром.
Если же кого-то интересует, как именно социопаты справляются с управлением государством, предлагаю внимательно следить за Грузией, не пожалеете!..