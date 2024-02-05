Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 5 февраля 2024, 23:39

Прошла почти неделя после того, как премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили ненавязчиво порекомендовали подать в отставку, пообещав, вероятно, оставить его в игре, если все будет сделано без шума и пыли. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь Гарибашвили настолько подчинен реальному правителю Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, что вообще не мыслит существования вне зоны влияния своего могущественного политического сюзерена, которому он служит верой и правдой не одно десятилетие.

Беспрекословное подчинение как органичная черта характера Ираклий Гарибашвили обязан Бидзине всем. Ведь без покровительства всемогущего миллиардера простой деревенский мальчик с весьма скромными интеллектуальными и материальными возможностями в лучшем случае был бы главой муниципалитета в далеком Квемо-Картли. Но Гарибашвили повезло: во время учебы во Франции судьба свела его со старшим сыном олигарха, и с тех пор его жизнь накрепко связана с Бидзиной, беспрекословное подчинение которому стало органичной чертой его характера. Итак, спустя неделю после сенсационной отставки Гарибашвили ее истинные причины по-прежнему неизвестны. Никто не может толком объяснить, почему Бидзина Иванишвили убрал абсолютно подконтрольного главу правительства. В подобных случаях неопределенность длится не больше двух-трех дней, после чего вездесущие журналисты что-то обязательно раскапывают и представляют широкой публике артефакты своих «раскопок». Однако после отставки Гарибашвили прошла неделя, а никаких утечек до сих пор нет, и это - первый на моей памяти случай в Грузии. Заигрывание с Поднебесной? Объяснения, выдвигаемые представителями политических кругов и близких к ним аналитиков, больше чем на версии не тянут. По одной из них, Ираклия Гарибашвили «отправили в отставку» из-за его попыток навести мосты с Китаем. Но с Поднебесной сегодня, особенно на фоне самоустранения Запада от решения глобальных проблем, заигрывает весь мир. Да и вряд ли Гарибашвили позволил бы себе без высочайшего соизволения верховного хозяина подобное самоуправство. Перефразируя легендарную Маньку-облигацию, «не то у него воспитание!» Атмосфера массового неведения усугубляется еще и тем, что буквально ни один представитель правящей элиты или политолог, посвященный в закулисье «тбилисского двора», не может понять логику замены Гарибашвили на одного из самых одиозных политиков «Грузинской мечты», главу партии Ираклия Кобахидзе.

Премьер с педантичностью этнического немца Что, в свою очередь, омрачает всеобщую радость по поводу долгожданного ухода абсолютно не контролировавшего себя Ираклия Гарибашвили, каждое слово которого воспринималось в Грузии, как национальное бедствие. У Кобахидзе, как и у его тезки, нет своих взглядов. А если даже есть, то отстаивать их вопреки воле хозяина он никогда не станет. Если Иванишвили захочет, то Кобахидзе будет руками и ногами за евроинтеграцию, а если сюзерену грузинской политики будет выгодно ругать Запад и хвалить Россию, то и эта «смена галса» будет встречена с высочайшим уровнем понимания. При этом вред, который может нанести Грузии то или иное решение, Кобахидзе точно не остановит, ведь его политическое кредо сводится к формуле «Принципы ничто, целесообразность – все!» Будущий премьер ничуть не меньше, чем Гарибашвили, запомнился проявлениями ненависти к политическим оппонентам, проявлявшейся в откровенно хамской форме, а также разнузданной антизападной пропагандой в период, когда было неясно, получит ли Грузия статус кандидата в члены Евросоюза.

Однако, как рассказали мне бывшие политики, которым довелось работать с Ираклием Кобахидзе, в сугубо персональном плане будущий премьер-министр Грузии достаточно сильно отличается от своего предшественника. Кобахидзе – фигура более сложная и противоречивая. Оппоненты отмечают его работоспособность, дисциплинированность и склонность к порядку, граничащую с педантизмом этнического немца – нечастое явление в грузинской политике, в которую, как правило, идут далеко не самые лучшие. Мои знакомые оппозиционеры утверждают, что пока поблизости нет включенных видеокамер и микрофонов, с Кобахидзе вполне можно иметь дело – он вежлив, доброжелателен и говорит в основном по делу. Но стоит только прозвучать сигналу «Съемка!», как мгновенно просыпается известный всей Грузии Ираклий Кобахидзе, изливающий на оппонентов потоки ненависти и лжи. У будущего премьера отмечают также определенные сложности в вопросах коммуницирования. Как-то раз у него была встреча с международными партнерами, на которой планировалось рассмотреть некий 40-страничный документ. Партнеры пришли, расселись по своим местам и приготовились к дискуссии. Затем явился Кобахидзе, вежливо поздоровался, стал зачитывать текст и замолк только через 40 минут. «Это был настоящий шок», - вспоминают бывшие оппозиционеры. «В политике очень важен человеческий фактор, - говорят они. - Даже если намечена деловая встреча, ее участники любят в начале поговорить о какой-нибудь ерунде, рассказать анекдот, посмеяться над чем-то... Таков ритуал, так работает дипломатия. А этот входит в комнату, говорит: «Хелло!» и тут же начинает тараторить». Явная склонность к социопатии внятно читается и на лице Ираклия Кобахидзе, которое практически не меняет выражение, а взгляд его неизменно уперт в одну точку. За годы его публичной деятельности я только раз видел на лице Кобахидзе некую кривую гримасу, которая в его исполнении, вероятно, считается улыбкой.