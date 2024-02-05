Премьер с каменным лицом что там у соседей

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Прошла почти неделя после того, как премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили ненавязчиво порекомендовали подать в отставку, пообещав, вероятно, оставить его в игре, если все будет сделано без шума и пыли.

Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь Гарибашвили настолько подчинен реальному правителю Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, что вообще не мыслит существования вне зоны влияния своего могущественного политического сюзерена, которому он служит верой и правдой не одно десятилетие.

Никто не может толком объяснить, почему Бидзина Иванишвили убрал абсолютно подконтрольного главу правительства

Беспрекословное подчинение как органичная черта характера

Ираклий Гарибашвили обязан Бидзине всем. Ведь без покровительства всемогущего миллиардера простой деревенский мальчик с весьма скромными интеллектуальными и материальными возможностями в лучшем случае был бы главой муниципалитета в далеком Квемо-Картли.

Но Гарибашвили повезло: во время учебы во Франции судьба свела его со старшим сыном олигарха, и с тех пор его жизнь накрепко связана с Бидзиной, беспрекословное подчинение которому стало органичной чертой его характера.

Итак, спустя неделю после сенсационной отставки Гарибашвили ее истинные причины по-прежнему неизвестны. Никто не может толком объяснить, почему Бидзина Иванишвили убрал абсолютно подконтрольного главу правительства. В подобных случаях неопределенность длится не больше двух-трех дней, после чего вездесущие журналисты что-то обязательно раскапывают и представляют широкой публике артефакты своих «раскопок». Однако после отставки Гарибашвили прошла неделя, а никаких утечек до сих пор нет, и это - первый на моей памяти случай в Грузии.

Заигрывание с Поднебесной?

Объяснения, выдвигаемые представителями политических кругов и близких к ним аналитиков, больше чем на версии не тянут. По одной из них, Ираклия Гарибашвили «отправили в отставку» из-за его попыток навести мосты с Китаем. Но с Поднебесной сегодня, особенно на фоне самоустранения Запада от решения глобальных проблем, заигрывает весь мир. Да и вряд ли Гарибашвили позволил бы себе без высочайшего соизволения верховного хозяина подобное самоуправство. Перефразируя легендарную Маньку-облигацию, «не то у него воспитание!»

Атмосфера массового неведения усугубляется еще и тем, что буквально ни один представитель правящей элиты или политолог, посвященный в закулисье «тбилисского двора», не может понять логику замены Гарибашвили на одного из самых одиозных политиков «Грузинской мечты», главу партии Ираклия Кобахидзе.

Гарибашвили провинился в Китае?

Премьер с педантичностью этнического немца

Что, в свою очередь, омрачает всеобщую радость по поводу долгожданного ухода абсолютно не контролировавшего себя Ираклия Гарибашвили, каждое слово которого воспринималось в Грузии, как национальное бедствие.

У Кобахидзе, как и у его тезки, нет своих взглядов. А если даже есть, то отстаивать их вопреки воле хозяина он никогда не станет. Если Иванишвили захочет, то Кобахидзе будет руками и ногами за евроинтеграцию, а если сюзерену грузинской политики будет выгодно ругать Запад и хвалить Россию, то и эта «смена галса» будет встречена с высочайшим уровнем понимания.

При этом вред, который может нанести Грузии то или иное решение, Кобахидзе точно не остановит, ведь его политическое кредо сводится к формуле «Принципы ничто, целесообразность – все!»

Будущий премьер ничуть не меньше, чем Гарибашвили, запомнился проявлениями ненависти к политическим оппонентам, проявлявшейся в откровенно хамской форме, а также разнузданной антизападной пропагандой в период, когда было неясно, получит ли Грузия статус кандидата в члены Евросоюза.

Оппоненты отмечают работоспособность, дисциплинированность Кобахидзе и его склонность к порядку, граничащую с педантизмом этнического немца

Однако, как рассказали мне бывшие политики, которым довелось работать с Ираклием Кобахидзе, в сугубо персональном плане будущий премьер-министр Грузии достаточно сильно отличается от своего предшественника. Кобахидзе – фигура более сложная и противоречивая.

Оппоненты отмечают его работоспособность, дисциплинированность и склонность к порядку, граничащую с педантизмом этнического немца – нечастое явление в грузинской политике, в которую, как правило, идут далеко не самые лучшие.

Мои знакомые оппозиционеры утверждают, что пока поблизости нет включенных видеокамер и микрофонов, с Кобахидзе вполне можно иметь дело – он вежлив, доброжелателен и говорит в основном по делу. Но стоит только прозвучать сигналу «Съемка!», как мгновенно просыпается известный всей Грузии Ираклий Кобахидзе, изливающий на оппонентов потоки ненависти и лжи.

У будущего премьера отмечают также определенные сложности в вопросах коммуницирования. Как-то раз у него была встреча с международными партнерами, на которой планировалось рассмотреть некий 40-страничный документ. Партнеры пришли, расселись по своим местам и приготовились к дискуссии. Затем явился Кобахидзе, вежливо поздоровался, стал зачитывать текст и замолк только через 40 минут.

«Это был настоящий шок», - вспоминают бывшие оппозиционеры.

«В политике очень важен человеческий фактор, - говорят они. - Даже если намечена деловая встреча, ее участники любят в начале поговорить о какой-нибудь ерунде, рассказать анекдот, посмеяться над чем-то... Таков ритуал, так работает дипломатия. А этот входит в комнату, говорит: «Хелло!» и тут же начинает тараторить».

Явная склонность к социопатии внятно читается и на лице Ираклия Кобахидзе, которое практически не меняет выражение, а взгляд его неизменно уперт в одну точку. За годы его публичной деятельности я только раз видел на лице Кобахидзе некую кривую гримасу, которая в его исполнении, вероятно, считается улыбкой.

Долгие годы Иванишвили не доверял Кобахидзе

Один из депутатов «Грузинской мечты» образца 2012-2016 годов, ныне находящийся в оппозиции, так рассказал о первых ощущениях Бидзины Иванишвили после знакомства с Кобахидзе.

«Бидзина подошел как-то ко мне и сказал: «Слушай, этот Кобахидзе – очень опасный тип. Вот мы сидим, обсуждаем какой-то вопрос. Все что-то предлагают, спорят, размахивают руками, дело чуть ли не до драки доходит… А этот сидит с одним же выражением лица, вообще ничего не говорит, зато все записывает. Нет, он явно очень опасен», – рассказал экс-депутат правящей партии.

Что ж, судя по тому, что Ираклий Кобахидзе является сейчас первым лицом в ближайшем окружении грузинского олигарха, Бидзина Иванишвили сумел преодолеть безотчетный страх перед человеком, который не смеется и даже не улыбается. И, как следствие, открытый социопат с каменным выражением лица вскоре станет премьер-министром.

Если же кого-то интересует, как именно социопаты справляются с управлением государством, предлагаю внимательно следить за Грузией, не пожалеете!..