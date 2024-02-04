Турция требует от Путина скидок

Турция готовится потребовать новых газовых уступок от Владимира Путина во время визита в Анкару, который станет первой поездкой в страну НАТО для российского президента с начала войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как ожидается, 12 февраля проведет с Путиным переговоры, намерен добиться новых скидок на российский газ, сообщают российские СМИ со ссылкой на турецкий дипломатический источник. По словам собеседника агентства, вопрос снижения цены от «Газпрома» Эрдоган намерен увязать с проектом «газового хаба» в Турции, с помощью которого Кремль надеется найти новых покупателей для газовой монополии после потери ключевого европейского рынка.

Не присоединившаяся к санкциями против России и ставшая крупным «транзитным хабом» для российского импорта и денежных потоков Турция уже выторговала себе крупную газовую скидку в прошлом году, когда государственная энергокомпания Botas получила право отсрочить платежи «Газпрому» на $4 млрд.