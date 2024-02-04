Новые аресты в Армении

Мартиросян арестован в рамках дела о злоупотреблениях и превышении полномочий в Минэкономики. Нерсисян сообщил, что его подзащитный не принимает обвинения и дал подробные показания. Кроме того, защита намерена обжаловать арест, так как считает такую меру пресечения необоснованной.

Ранее Антикоррупционный суд в Ереване на два месяца отправил под домашний арест экс-заместителя министра экономики Ани Испирян, также фигурирующую в громком деле о махинациях.

Уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера «Создание банка общественных инвестиционных программ» должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента.

В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн драмов – почти $100 тыс.). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. В настоящее время по делу арестованы также директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании, а также глава департамента политики государственных инвестиций Минэка Лили Сираканян.