Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:45

По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21:00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор! Об этом написал в сети Х (Твиттер) 42-летний как бы экс-президент страны Найиб Букеле, подытожив результаты выборов, прошедших 4 февраля. И хотя официальный подсчет голосов еще продолжается, нет оснований не верить в тотальную победу Букеле и его партии «Новые идеи», все опросы накануне выборов говорили об их чрезвычайной популярности. Надо сказать, что сальвадорский лидер популярен не только в своей стране. Согласно результатам опроса, проведенного в 17 странах Латинской Америки неправительственной организацией Latinobarómetro, у Найиба Букеле наивысшая позитивная оценка среди глав этих государств – 90%.

Свою исключительную славу этот парень, отец которого имеет палестинское происхождение, заслужил успешной борьбой с преступностью в Сальвадоре. Ему удалось то, на что оказались не способны другие латиноамериканские руководители, чьи страны стонут от засилья организованных банд. Придя к власти в 2019 году, молодой президент поклялся, что наведет порядок, и ему это удалось. По данным ООН, в 2015 году был зафиксирован самый высокий уровень убийств на планете: 104 убийства на 100 000 жителей. Крупнейшие бандитские сообщества Mara Salvatrucha и Barrio 18 терроризировали население, обкладывая его рэкетирскими поборами и втягивая молодежь в преступную деятельность. Букеле наделил армию и полицию чрезвычайными полномочиями, и те взялись за дело. В стране с населением в шесть миллионов человек 75 тысяч оказались за решеткой – больше одного процента. В дополнение к прежним была построена специальная тюрьма на 40 тысяч человек с жесточайшими условиями содержания. И власти не перестают повторять, что те, кто туда попал, никогда не вернутся на свободу. Нынче, как утверждают официальные цифры, количество убийств снизилось до 7,8 на сто тысяч жителей. Организованная преступность сошла на нет: значительная часть боевиков оказалась в заключении, остальные ушли в подполье.

К официальным данным можно и нужно относиться с известным подозрением, но население Сальвадора на практике ощутило, насколько страна стала безопасной, отсюда и рекордные показатели поддержки президента и его партии. Больше того, Найибу Букеле легко простили фактическое нарушение Конституции, запрещавшей избрание на второй срок. В 2021 году президентская партия выиграла на парламентских выборах и большинством голосов в Законодательной ассамблее уволила всех судей Конституционного суда, назначив своих людей. Те проинтерпретировали Конституцию так, что Букеле получил возможность баллотироваться снова. Разве что формально ушел в отставку за несколько месяцев до выборов. Президента Сальвадора критиковали и критикуют за попрание демократических механизмов и за правовой произвол: многие их тех, кого бросили за решетку, не получили формального обвинения и лишены возможности адвокатской защиты. Но он опирается на массовую поддержку людей, уставших от криминального произвола и счастливых от возможности не бояться выходить на улицы.