Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан

В частности, глава государства распорядился изменить 11-ю статью документа. В ее новой редакции говорится, что при выполнении возложенных на них задач военнослужащие имеют право «использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя».

Этому должно предшествовать «четко выраженное и очевидное» предупреждение о намерении применить оружие. Также нарушителю обязаны предоставить время, достаточное для выполнения озвученных требований, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни самих военных или других граждан либо может повлечь «иные тяжкие последствия».

«О ранении или смерти гражданина» в результате применения оружия незамедлительно уведомляется соответствующий прокурор, а также орган предварительного следствия. При этом военнослужащие не будут нести ответственность за причиненный «вред», если они действовали «в соответствии с требованиями общевоинских уставов».

Ранее в 11-й статье говорилось, что «применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законодательными актами».