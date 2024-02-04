Азербайджанская диаспора консолидируется на платформе “BİZ”… и выбирает Ильхама Алиева

Рамиль Алиев, собкор 01:10

7 февраля произойдет историческое событие – впервые за 33 года истории независимого Азербайджана на всей территории страны состоятся первые президентские выборы. После освобождения Карабаха, когда сбылись искомые мечты азербайджанцев, общественность страны по достоинству оценивает заслуги Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, доблестной азербайджанской армии, павших и раненых во время Второй карабахской войны. Еще в 2003 году во время инаугурационной речи Ильхам Алиев пообещал, что флаг Азербайджана будет развеваться во всех городах и селах Карабаха. Глава государства также заверил, что станет президентом 50 миллионов азербайджанцев. Без преувеличения можно сказать, что Верховный главнокомандующий исполнил все данные народу обещания.

Отношение к предстоящим выборам на фоне исторических побед проходит через осознание значимости построения нового будущего. И на онлайн-заседании, проведенном еще в декабре 2023 года в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, представители азербайджанской диаспоры из свыше 70 стран создали инициативную группу "BİZ – Продолжим путь Победы!", посвященную президентским выборам. Платформа "BİZ – Продолжим путь Победы!" зиждется на следующих принципах: - "BİZ" – приверженность диаспоры идеологии азербайджанства, основанную Гейдаром Алиевым; - "BİZ" – пропаганда образа Ильхама Алиева в качестве лидера 50 миллионов азербайджанцев; - "BİZ" – борьбы с армянской диаспорой, которая проигрывает во влиянии азербайджанской диаспоре; - "BİZ" – единение и консолидация диаспоры во имя родины; - "BİZ" – единство азербайджанской диаспоры в избирательном марафоне; - "BİZ" – совершенствование на пути формирования зрелой и действенной азербайджанской диаспоры. Активисты диаспоры, объединившие в короткие сроки свои силы вокруг инициативной группы "BİZ – Продолжим путь Победы!", смогли добиться организационного становления посредством социальных сетей. Около 300 диаспоральных организаций, функционирующих на различных континентах мира, выступили с заявлениями и видеообращениями, решительно поддержав кандидата в президенты Ильхама Алиева. Среди них и потомки основателей Республики:

- внучка Наги бека Шейхзаманлы, первого главы органов безопасности Азербайджанской Демократической Республики, - руководитель функционирующего в США Азербайджано-американского общества (ASA) Томрис Азери, - проживающие в Турции сын министра внутренних дел Первой Республики Мустафы бека Векилова - Надир Векил оглу и его родственник Ибрагим Йылдырым, - представители азербайджанских династических родов – проживающий в Германии правнук Иреванского хана Амир Али Сардари, проживающий в Испании наследник Панахали хана, студент 4-го курса Мадридского университета Алькала, участник IV Летнего лагеря диаспорской молодежи Мухаммедали Акперов, - деятели науки, культуры и искусства: всемирно известный азербайджанский инженер-электроник, заслуженный деятель науки Азербайджана, первый азербайджанец - лауреат премии Гумбольдта, известный ученый-математик, обладающий статусом "Deans Distinguished Professor" Масуд Эфендиев, профессор и главный консультант Копенгагенского университета по неврологии, руководитель Международного центра лечения головных болей и директор Исследовательского союза по изучению мигрени, член Попечительского совета Фонда "YAŞAT" Масуд Ашина, известный ученый Бахтияр Сираджев, работавший в 1995-2021 годах в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), создатель света для заднего фона жидкокристаллического дисплея – одного из основных частей LCD телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов Халил Калантар, профессор Билкентского университета Турции, заслуженный деятель науки Азербайджана Амируллах Мамедов, народный артист Азербайджана, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова Аданы (Турция), член Попечительского совета Фонда "YAŞAT" Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств России, кавалер ордена "Достлуг" Азербайджана Мамедали Агаев, профессор Йоркского университета Канады Юлдуз Рагимов, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной группы Приморской сцены Мариинского театра, кавалер ордена "Достлуг" Азербайджана Эльдар Алиев, заслуженный художник Азербайджана, доцент Азербайджанской академии художеств Эсмер Тогрул кызы Нариманбекова, - наши соотечественники, некогда переехавшие из Азербайджана в США, Европу и Великобританию. Азербайджанская диаспорская молодежь, принимавшая участие в международном форуме по случаю 2 Февраля – Дня азербайджанской молодежи, организованном Домом Азербайджана в Будапеште, также заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева.