Сослуживец Путина стал банкротом

Бывший зампред правления «Газпрома» и сослуживец президента Владимира Путина по КГБ Валерий Голубев стал банкротом. Он подал заявление о собственной несостоятельности 26 декабря, оно было удовлетворено 1 февраля Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщают российские СМИ.

Исковые требования к 72-летнему Голубеву составляют 729 млн рублей. В отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим в деле о банкротстве Голубева назначен Иван Куропятников. Его отчет о выполнении процедуры рассмотрят 4 июля.

Голубев был зампредом правления «Газпрома» до 2019 года, на этом посту он отвечал за поставки газа на внутрироссийский рынок. В общей сложности менеджер трудился в компании 16 лет.

В молодости Голубев служил с Путиным в КГБ, затем они вместе работали в мэрии Санкт-Петербурга. В том числе он успел побывать главой администрации Василеостровского района, в котором будущему президенту выделили квартиру площадью 140 м². Сам Голубев поселился этажом ниже.