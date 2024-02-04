Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:58

В ответ на военную операцию Израиля против палестинцев ХАМАС, хуситские повстанцы в Йемене, поддерживаемые Ираном, продолжают атаковать корабли, проходящие по международному торговому маршруту через Красное море. Периодические ракетные удары США и Великобритании по объектам хуситов изменить ситуацию пока не могут. Из-за нападений на международные торговые суда в Красном море изменился также маршрут транспортировки азербайджанской нефти в страны Юго-Восточной Азии. Как уже сообщал haqqin.az, на днях танкер с одним миллионом тонн нефти марки Azeri Light был отправлен в Таиланд более дальним маршрутом, вокруг мыс Доброй Надежды на юге Африки.

По этому же маршруту осуществляется перевозка грузов из Азии и Африки в страны Европы. В среднем опоздание составляет от 10 дней до двух недель. Отметим также, что вынужденная перепланировка морских маршрутов резко снизила число судов, проходящих через Суэцкий канал, что, как утверждает издание Bloomberg, вдвое снизило валютные доходы Египта. По подсчетам экономистов, доходы Египта за январь составили около 428 миллионов долларов, тогда, как за аналогичный период 2023 года эксплуатация Суэцкого канала принесла в египетскую казну 804 миллиона долларов. Что неудивительно, если учесть, что судоходство через Суэц, которое в прошлом году обеспечило египтянам 10,25 миллиарда долларов, сократилось на 36 процентов. Убытки, понесенные другими странами, суда которых проходят через Суэцкий канал, пока подсчитываются. Отметим, что масштабная военная интервенция России против Украины также привела к нарушению ряда традиционных международных торговых путей. В частности, международные грузовые транспортные компании стали отдавать предпочтение маршрутам в обход России, в том числе, по «Срединному коридору», проходящему через Азербайджан. Напряженная ситуация в Красном море повышает стратегическую важность этого транспортного пути, что подтверждают турецкие эксперты.

Юсуф Озтюрк, глава измирского филиала Ассоциации морской торговли IMEAK, базирующейся в Стамбуле, утверждает, что ситуация в Красном море усугубила кризис в международных грузоперевозках и прогнозирует заторы в крупнейших морских портах Европы. По словам Озтюрка, в последний раз подобная ситуация наблюдалась в период пандемии COVID-19. Озтюрк считает, что нынешний кризис повысил важность «Срединного коридора», который проходит через Турцию, Азербайджан и Грузию и соединяется с Центральной Азией через Каспийское море. «Актуальность идеи международного торгового коридора, выдвинутая несколько месяцев назад президентом Эрдоганом, постоянно растет, - говорит Юсуф Озтюрк. – А потому будет возрастать и стратегическое значение Зангезурского коридора». Другой турецкий эксперт, Ахмет Хамди Гурдоган, являющийся заместителем главы Восточно-Черноморского союза экспортеров, также считает, что на данный момент «Срединный коридор» — это наиболее безопасный и короткий маршрут в международных грузоперевозках. По его словам, правительства и компании, занимающиеся грузоперевозками, должны по достоинству оценить возможности этого коридора.