МЧС о взрыве в Баку

В котельной на проспекте Иншаатчилар в Баку произошел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Сообщается, что в районе задействованы силы Государственной противопожарной охраны и Службы особого риска министерства.

В ходе оперативной оценки обстановки на месте происшествия установлено, что здание котельной пришло в негодность из-за воздействия взрывной волны. Кроме того, были выбиты окна в соседнем здании, легковой автомобиль Toyota пришел в негодность. В ходе инцидента один гражданин госпитализирован с ожогами.

На месте происшествия силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности. Ведется расследование.