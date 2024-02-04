Сопернице Трампа угрожают

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», — сказала политик.

Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты страны Никки Хейли обратилась в секретную службу США с просьбой о предоставлении защиты. Об этом она сообщила The Wall Street Journal.

Причин, которые побудили ее обратиться в секретную службу, Хейли не раскрыла. Однако, как пишет Bloomberg со ссылкой на предвыборный штаб кандидата, поводом стали угрозы. Их содержание штаб не раскрыл.

Секретная служба США отвечает за защиту первых лиц государства. Как отмечает Bloomberg, это распространяется и на кандидатов в президенты, соответствующее решение принимает министр внутренней безопасности после консультаций с комитетом Конгресса, куда входят спикер и лидер меньшинства палаты представителей, лидеры большинства и меньшинства в сенате, а также еще один законодатель, избранный парламентариями.

Чтобы получить такую защиту, кандидат в президенты должен соответствовать нескольким критериям. Учитывается, что: кандидат публично заявил о выдвижении, предоставил соответствующие документы и законодательство позволяет ему баллотироваться; кандидат проводит активную агитацию на общенациональном уровне для избрания на заявленную должность, у него также есть предвыборный штаб; секретная служба подтверждает факт поступления угроз в адрес кандидата, под которыми понимаются «явные угрозы причинения телесных повреждений кандидату или признаки ненадлежащего поведения» по отношению к нему, предполагающие возможность таких повреждений.

Выборы президента пройдут в США в ноябре 2024 года. Хейли претендует на выдвижение от Республиканской партии, ее соперник — экс-президент страны Дональд Трамп.