Глава евродипломатии в Киеве

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он, добавив, что также приехали мэр Риги Мартиньш Стакис и его заместитель Линда Озола, и опубликовал фотографию с ними.

Накануне Боррель посетил Варшаву. Выступая на пресс-конференции по итогам визита, он сообщил, что направляется в Украину. Боррель уточнил, что собирается обсудить с руководством страны обязательства Евросоюза по обеспечению ее безопасности.