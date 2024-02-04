Париж поставит Киеву оружие последнего поколения

По его словам, которые приводит РБК, Париж уже поставляет Украине современные ракеты SCALP, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, а также снаряды AASM. «Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — подчеркнул Атталь.

На вопрос журналиста касательно упреков в адрес Франции из-за недостаточного объема помощи Киеву, Атталь ответил, что «есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню еще в середине января говорил, что война в Украине и переход французской экономики на «военные рельсы» — это возможность для армии и промышленности. По его словам, после вторжения РФ в Украину Франция в несколько раз нарастила производство военной техники и боеприпасов. «На производство САУ Caesar компании Nexter раньше требовалось 30 месяцев, а сейчас — всего 15. Сотрудники были мобилизованы и компания смогла нарастить запасы. Модель меняется. Это, кстати, выгодно для наших рабочих мест и влияния нашего французского ноу-хау», — отмечал министр.