Послание Шольца Путину

«Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины… и конца этому не видно», — сказал канцлер, которого цитирует РБК.

По мнению Шольца, Европа должна продолжать поддерживать Киев. Он подчеркнул, что помощь будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

По данным Deutsche Welle, канцлер Германии заявил, что «решительно выступает за то, чтобы США и все государства - члены ЕС внесли настолько большой вклад, чтобы не оправдался расчет президента РФ на то, что этот вопрос уладится сам собой», - подчеркнул Шольц.

По словам канцлера ФРГ, Владимир Путин надеется, что в какой-то момент западные союзники перестанут поддерживать Киев: «И это послание, которое должно быть четко направлено ему как из США, так и из Европы: этот расчет не сработает. Мы будем поддерживать Украину».