Новую партию оружия обнаружили в Ханкенди
Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди очередную партию оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 5 февраля на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты один пулемет, 20 автоматов разных марок, четыре пистолета, девять ружей разных марок, 28 гранат, 27 запалов, 122 магазина для патронов, 5 775 патронов разных калибров и другие боеприпасы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!