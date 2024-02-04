Лечение Джаваншира Гулиева под контролем Фонда Гейдара Алиева По поручению Мехрибан Алиевой
По поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд оказывает поддержку в лечении заслуженного деятеля искусств, композитора Джаваншира Гулиева.
Накануне сообщалось, что состояние 74-летнего Джаваншира Гулиева, находящегося в Турции, ухудшилось утром 5 февраля. Он был госпитализирован. Отмечается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.
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