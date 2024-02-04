Беспилотники атаковали Белгородскую область: есть разрушения

Над Белгородской областью России в ночь на 6 февраля были «перехвачены» семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале о дроне, упавшем и сдетонировавшем в городе Губкин.

«Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — написал Гладков. Люди, по его данным, не пострадали.