Россияне ударили по отелю в Харькове: погиб ребенок
В результате двух ударов россиян ракетами С-300 в Харьковской области полностью разрушен трехэтажный отель, погиб двухмесячный ребенок, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
«Получили ранения три женщины, госпитализированные в медицинское учреждение, — заявил глава областной военной администрации. — Повреждены семь частников домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админпомещения, по меньшей мере пять гражданских автомобилей».
Российская сторона не комментировала это заявление.