Британия готова отразить нападение России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире TalkTV заявил, что его страна смогла бы отразить нападение России. Он подчеркнул, что Великобритания занимает второе место среди стран НАТО по объемам оборонных расходов.

Телеведущий Пирс Морган спросил Сунака, готова ли Великобритания дать отпор России, если та «направит свои орудия» на королевство. «Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа. Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов»,— отметил британский премьер.

Риши Сунак отметил, что за последнее время Лондон значительно увеличил ассигнования на оборону, «поскольку ситуация в мире становится все более неспокойной». В частности, он напомнил о войне в Украине и ударах йеменских хуситов по кораблям в Красном море: «Как видно на примере Украины, мы будем отстаивать то, во что верим, и не позволим агрессии оставаться безнаказанной и бесконтрольной».