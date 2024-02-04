ГД в эти дни обсуждает вопрос об обязательном уходе Алена Симоняна со своего поста. По мнению членов правящей партии, Симонян и связанные с ним лица неоднократно оказывались в центре скандалов, но оставались безнаказанными. Телеканал Freenews TV, которым управляет жена спикера, уже несколько месяцев не выплачивает Армянской сети телерадиовещания ежемесячный платеж в 1,5 млн драмов. Задолженность Freenews составила 23,3 млн драмов. И даже после огласки не выплатили долги государства, воспользовавшись своим официальным статусом, утверждается в статье.

Несколько дней назад была арестована супруга брата Алена Симоняна - Ани Геворгян, оказавшаяся в центре коррупционного скандала. По данным правоохранительной системы, ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением для оказания помощи должностным лицам.

В ГД заявляют, что этой атмосфере вседозволенности, созданной вокруг Алена Симоняна, следует положить конец, поскольку она наносит вред рейтингу команды. Некоторые члены правящей партии поставили перед Пашиняном вопрос об отставке Алена Симоняна.

Власти объясняют свое требование следующим образом. В апреле прошлого года Ален Симонян плюнул на гражданина в центре Еревана и остался безнаказанным, несмотря на резкую реакцию общественности. И теперь, когда дело дошло до коррупции, Симонян должен понести наказание хотя бы сейчас. Дело в том, что Пашинян не раз предупреждал своих соратников, что участие в коррупционных процессах не будет прощено, а теперь прощают Алена Симоняна. Члены правящей партии сильно недовольны этим, и они потребовали от Пашиняна убрать Симоняна.