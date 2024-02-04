Повышена зарплата военнослужащих Минобороны решение Кабмина
«Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики» утверждены в новой редакции. Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, Министерству финансов Азербайджана поручено осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением данного решения, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.
Данное решение применяется с 1 января 2024 года.