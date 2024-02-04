«Хороший эффект»: Пентагон доволен ударом по проиранским прокси

Удары были нанесены по приказу президента Джо Байдена в ответ на удар боевиков по военной базе Tower 22 в Иордании 28 января. Тогда трое американских военнослужащих погибли, еще более 40 человек получили ранения.

«Голос Америки» передает, что американские военные нанесли удары по семи объектам в Ираке и Сирии, поразив более 85 целей. Эти объекты включали командные центры, разведывательные центры, ракеты, хранилища для беспилотников, а также объекты цепочки поставок боеприпасов.

«Хотя мы все еще оцениваем ситуацию, сейчас можно сказать, что мы произвели хороший эффект и что удары уничтожили или нанесли функциональный ущерб более 80 целям на семи объектах, – сказал Райдер. – Количество жертв все еще оценивается».

Райдер подчеркнул, что нанесенные удары – это только начало ответных действий США: «Будут предприняты дополнительные действия по привлечению к ответственности КСИР и связанных с ним военизированных формирований за их атаки на американские и коалиционные силы».

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке, но «с атаками на американских военных мириться не будут, и мы продолжим принимать все необходимые меры по защите Соединенных Штатов».

Райдер отметил, что следует отделять атаки США 2 февраля от действий многонациональных сил 3 февраля. Тогда США вместе с силами Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по целям в подконтрольным хуситам районах Йемена. «Эти удары были направлены на дальнейший подрыв и ослабление возможностей хуситов по проведению атак против американских и международных судов, законно проходящих через Красное море», – сказал Райдер.