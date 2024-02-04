Байден сказал свое слово

Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если Конгресс одобрит документ, в который не будет также включено финансирование для Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Текст документа повторяет заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованное 4 февраля. Запланированное республиканцами голосование по отдельному пакету финансирования Израиля названо «циничным политическим маневром», которое не направлено на решение ни проблем национальной безопасности США, ни помощи Израилю и Украине. В новой редакции документа отдельно подчеркнуто, что если президенту представят законопроект без поддержки Киева, он наложит на него вето.

Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине. В конце января 2024 года газета The Washington Post сообщила, что представителям Республиканской партии почти удалось достичь с Белым домом соглашения об усилении защиты границы США с Мексикой в обмен на помощь Украине. Однако в последний момент против этого соглашения выступил экс-президент страны Дональд Трамп. Это, по данным источников издания, изменило мнение значительной части республиканцев.