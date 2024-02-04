В России «арестовали» Арестовича и Акунина

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), которого обвиняют в распространении «военных фейков» и «оправдании терроризма». Об этом информирует BBC.

В январе Борис Акунин был объявлен в розыск. В конце 2023 года на писателя завели уголовное дело по двум статьям УК РФ, позже его объявили «иноагентом». Поводом для уголовного преследования стала провокация пранкеров.

Басманный суд Москвы также заочно арестовал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Он проходит по делу о «публичных призывах к терроризму» и «распространении фейков об армии» (ч. 2 ст. 205.2 УК и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Арестовича объявили в международный розыск.

Алексей Арестович ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.