Азербайджанское агентство пищевой безопасности (AQTA) продолжает кампанию «Снизь сахар – продли жизнь!»

В рамках данной кампании Агентство подготовило очередной видеоролик на тему «Как снижение потребления сахара повлияет на наш организм?» Видеоролик повествует о семи основных положительных моментах при снижении потребления сахара.

Отмечается, что прием сахара в соответствии с нормой снизит риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний. При этом было подчеркнуто, что за счет сокращения потребления сахара мозг будет лучше функционировать, иммунитет укрепится, зубы станут здоровее, а дыхание свежее.

Следует отметить, что кампания AQTA «Снизь сахар – продли жизнь!» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормой.

С подготовленным AQTA видеороликом вы можете ознакомиться ниже: