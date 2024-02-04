Azpetrol уже в Шуше

Азербайджанская компания Azpetrol Ltd ввела в эксплуатацию в городе Шуша новую автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа.

«Azpetrol 6 февраля ввела в эксплуатацию новую заправочную станцию модульного типа в Шуше. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 103», - говорится в сообщении компании.

На новой АЗС будут продаваться бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Первая АЗС компании – «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку. Компания также владеет 1 пунктом заправки газом, 4 постами для заправки CNG (сжатый природный газ), 4 постами для заправки LPG (сжиженный газ бутан-пропан), одним CNG-терминалом и 20 постами для зарядки электромобилей.