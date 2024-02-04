Симонян против Григоряна

Между спикером парламента Армении Аленом Симоняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном развернулась закулисная борьба, пишет газета «Жоховурд».

Согласно информации издания, борьба приняла форму открытых атак и обвинений в коррупции. Симонян, утверждает «Жоховурд», пытался умалять роль Григоряна перед премьер-министром Николом Пашиняном, в то время как последний обратил внимание на причастность членов семьи спикера к тендерным закупкам компании «Синерджи», что привлекло внимание правоохранительных органов.

Симонян оказался в центре коррупционного скандала из-за ареста жены брата – Ани Геворгян. По данным правоохранительных органов Армении, ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением для оказания помощи должностным лицам.