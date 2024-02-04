Дания предупредила об угрозе нападения России

Россия будет оказывать давление на НАТО, в том числе использовать военные средства, чтобы ослаблять и разобщать альянс, говорится в обновленной оценке разведывательной службы Министерства обороны Дании.

Аналитики считают маловероятным, что Кремль попытается спровоцировать прямой вооруженный конфликт с сильнейшим в мире военным блоком, однако он попробует подорвать его изнутри.

«Скорее всего, Россия продолжит проявлять осторожность, чтобы ее действия не привели к срабатыванию 5-й статьи НАТО. Но весьма вероятно, что она будет использовать такие военные средства, которые позволят бросить вызов странам альянса, не выходя за рамки 5-й статьи», — подчеркивают в разведке.

Это может быть сделано путем оказания давления на отдельные государства, в особенности в Балтийском регионе: например, Россия может нарушить их воздушное или морское пространство с помощью боевых самолетов или военных кораблей, а также нарастить войска вдоль общих сухопутных границ и проводить там учения.

Военный аналитик Королевской датской академии обороны Андерс Пак Нильсен считает, что долгосрочной целью России является дестабилизация НАТО. По его мнению, в Кремле надеются на то, что содержащееся в 5-й статье обещание приходить друг другу на помощь в случае нападения окажется пустыми словами.

С ним согласен старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль. «Попытки захватить территорию каких-либо стран маловероятны, но это могут быть операции, направленные на то, чтобы подорвать процессы принятия решений в НАТО, бросить вызов сплоченности и ослабить волю Североатлантического альянса», — отметил он.

Ранее военачальники Дании и еще 9 европейских стран заявили о необходимости перевооружения национальных армий, чтобы сдержать Россию в долгосрочной перспективе. Способность Кремля адаптироваться к ситуации и оперативно перевести экономику на военные рельсы удивила многих, а в некоторых европейских правительствах уже заговорили о том, что у НАТО есть всего несколько лет, чтобы довести производство вооружений до такого же уровня.

После решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО стратегические позиции России в регионе Балтийского моря ослабли, и теперь она пытается восстановить военное господство, создавая подразделения как в самом регионе, так и на северо-западе страны. По мере наращивания сил готовность Кремля идти на риск будет расти, предупреждает разведка.