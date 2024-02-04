В Турции вспоминают жертв «Катастрофы века»

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Эпицентр землетрясения находился в провинции Кахраманмараш.

В Турции прошли церемонии поминовения жертв разрушительных землетрясений на юго-востоке страны 6 февраля 2023 года.

Землетрясение ощутили и в Сирии, Ливане, Ираке.

Сильные разрушения и жертвы были зафиксированы наряду с Кахраманмарашем в 10 провинциях Турции. Число жертв землетрясений составило 53 537 человек, еще 107 213 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трагедию «Катастрофой века». На помощь Турции и Сирии прибыли спасатели из 88 государств. В ликвидации последствий землетрясений участвовали десятки тысяч добровольцев.

Землетрясения вошли в список самых разрушительных стихийных бедствий в мире по числу человеческих жертв и охватываемой территории. Сумма ущерба составила более $104 млрд.