Из-за ветреной погоды на дороге Баку - Губа возник слой пыли, затруднив движение транспортных средств. Как сообщает haqqin.az, чрезмерная запыленность воздуха и сильный ветер привели к появлению песчаной бури. По словам водителей, раньше они с настолько сильными песчаными бурями не сталкивались ни разу.

Между тем в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что с утра западный ветер местами усилился. Со вчерашнего вечера на некоторых горных территориях Азербайджана периодически выпадали осадки, шел снег.

Максимальная скорость ветра в Баку и на Апшеронском полуострове достигает 25 м/с, в Дашкесане - 30 м/с, Ярдымлы, Гобустане - 24 м/с, Лерике - 22 м/с, Исмаиллы, Гейчае - 18 м/с, Сабирабаде, Алтыагадже - 17 м/с, Нафталане, Губе, Кедабеке - 16 м/с, Шеки - 15 м/с.

По данным станции на Нефтяных Камнях, высота волны в море достигла 3,7 метра.