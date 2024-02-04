Служба безопасности Украины сообщает о нейтрализации мощной агентурной сети военной контрразведки ФСБ, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников враждебной группы. Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором - сотрудником ФСБ, который сейчас находится в Крыму.

Задачей этой агентурной сети была передача России разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.