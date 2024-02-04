Погода на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью в окрестностях Баку возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в ряде северных и западных районов прогнозируются переменные осадки, в горных территориях - снег, не исключается туман.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.