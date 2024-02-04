Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:16

В канун 2023 года мир был буквально ошарашен новостью о том, что Илон Маск, основатель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Motors, стал первым в истории предпринимателем, потерявшим за один день 200 миллиардов долларов. Таким образом, состояние американского миллиардера, которое в ноябре 2022 года составляло 340 миллиардов долларов, сократилось «всего» до 137 миллиардов. Но вот минул январь 2024 года, и воображение публики поразила другая новость, теперь уже со знаком «плюс» – в минувшую пятницу благодаря сильной отчетности американской компании Meta Platforms ее капитализация увеличилась почти на 200 миллиардов долларов.

Как пишет нью-йоркское издание MarketWatch, речь идет о самом мощном дневном увеличении рыночной стоимости компании за всю историю Уолл-стрит. До этого рекорд удерживала компания Amazon, капитализация которой выросла за один февральский день 2022 года на 191 миллиард долларов. Акции американского технологического конгломерата Meta Platforms, специализирующегося на продаже рекламных мест на своих серверах, подорожали в прошлую пятницу на 20 процентов, до рекордных 474,99 доллара за акцию. Таким образом, состояние Марка Цукерберга, основателя и главы Meta Platforms, владеющего 13 процентами акций, увеличилось до 170 миллиардов долларов, и теперь в списке богатейших людей мира Цукерберг занимает четвертое место, обойдя Билла Гейтса (145 миллиардов долларов). Хотя взлет акций Meta Platforms произошел в один день, «подготовка» к этому рывку шла давно. Только с начала текущего года акции компании подорожали на 34 процента, а состояние самого Цукерберга выросло на 42,4 миллиарда долларов. В прошлом году рыночная стоимость Meta Platforms выросла на 154 процента, увеличившись с 2012 года, когда Meta вышла на биржу, в двенадцать раз, до 1,22 триллиона (!!) долларов.

Как пишут СМИ, Марк Цукерберг начнет получать в год в качестве дивидендов 700 миллионов долларов до вычета налогов. Квартальные дивиденды 39-летнего американского миллиардера составят 0,05 доллара на каждую акцию. Тем временем Meta Platforms приняла программу выкупа собственных акций на 50 миллиардов долларов, что, по мнению экспертов, позволит ей увеличивать выручку на 25-60 миллиардов долларов в год. Ситуацию, при которой всего за сутки один предприниматель теряет 200 миллиардов долларов, а другой – столько же зарабатывает, бывшая советская партноменклатура назвала бы «качелями безумного капитализма». Хотя Марк Цукерберг честно заработал свои 200 миллиардов за счет революционного внедрения искусственного интеллекта, а Илон Маск потерял их из-за падения акций электрокаров Tesla, утративших в глазах потребителей былую привлекательность и новизну. Характерно, что происходит все это на фоне кровопролитных войн, политических кризисов и экономической турбулентности, жертвами которых становятся миллиарды людей. Как отмечается в докладе благотворительной организации Oxfam, с 2020 года суммарное благосостояние пяти самых обеспеченных людей мира увеличилось более чем в два раза, на 114 процентов, тогда как за этот же период сократились доходы почти 5 миллиардов человек. Если текущая тенденция не изменится, то где-то лет через десять в мире появится первый долларовый триллионер, а для тотального искоренения бедности понадобится 229 лет.