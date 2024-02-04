Совет Федерации дал добро на конфискацию имущества россиян

Комитет Совета Федерации (верхней палаты парламента России) поддержал закон о конфискации имущества за «фейки» об армии и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за «фейки» о вооруженных силах РФ.

Законопроект предусматривает возможность конфискации имущества, денег и ценностей у осужденных по целому ряду уголовных статей. В частности, по статье 207.3 (фейки об армии), 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (публичные призывы к действиям, направленным на нарушение целостности РФ), 280.3 (дискредитация армии), 280.4 (публичные призывы), 280.4 (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности) и 284.2 (призывы к санкциям).

Также законопроект предполагает лишение почетного, воинского и специального звания и государственных наград у тех, кто будет осужден по этим же статьям.