Россия и Иран поспорили из-за Астары что-то пошло не так
Между Россией и Ираном возник спор по поводу реализации проекта строительства железной дороги Решт - Астара. Иранские источники сообщают, что в настоящее время стороны обсуждают «препятствия» на пути реализации проекта стоимостью 1,6 миллиарда долларов. О каких именно препятствиях идет речь, не уточняется.
Железнодорожный проект Решт - Астара призван соединить иранские и азербайджанские железные дороги и является важной частью международного транспортного коридора Север-Юг, имеющего большое стратегическое значение для России.
Во время визита делегации РФ в Тегеран в марте прошлого года российская сторона взяла на себя финансовое бремя проекта. В мае прошлого года стороны подписали соответствующее соглашение: российские источники сообщили, что в ближайшее время к нему может присоединиться Азербайджан. Но этого так и не произошло.
Строительство железной дороги Решт - Астара затянулось на годы из-за «денежного вопроса»: после того как российская сторона согласилась профинансировать проект, казалось, что реализация одной из важных веток транспортного коридора Север - Юг является лишь вопросом времени. Эксперты говорили, что на строительство 162-километровой железнодорожной линии уйдет несколько лет. Тем не менее пока проект остается только на бумаге.
Соединение иранских железных дорог с азербайджанскими железными дорогами по маршруту Решт - Астара позволит перевозить грузы из стран Персидского залива по железной дороге из Ирана в Азербайджан, а оттуда в Россию. Москва, находящаяся под санкциями в результате агрессии против Украины, получает возможность диверсифицировать свои торговые пути. Маршрут позволяет России получить прямой доступ к Персидскому заливу и Индии.
По сообщению агентства IRNA, Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел Ирана, встретился с российскими официальными лицами в Москве, чтобы обсудить пути устранения препятствий на пути строительства 162-километровой линии. Во время пребывания в российской столице на саммите БРИКС он встретился с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым и помощником президента Игорем Левитиным.
Отметим, что с 1 января председательство в БРИКС перешло к России. 31 января высокопоставленные дипломаты стран-членов начали трехдневные консультации в Москве. Саудовская Аравия, новый член организации, неожиданно бойкотировала данную встречу.