Между Россией и Ираном возник спор по поводу реализации проекта строительства железной дороги Решт - Астара. Иранские источники сообщают, что в настоящее время стороны обсуждают «препятствия» на пути реализации проекта стоимостью 1,6 миллиарда долларов. О каких именно препятствиях идет речь, не уточняется.

Во время визита делегации РФ в Тегеран в марте прошлого года российская сторона взяла на себя финансовое бремя проекта. В мае прошлого года стороны подписали соответствующее соглашение: российские источники сообщили, что в ближайшее время к нему может присоединиться Азербайджан. Но этого так и не произошло.

Строительство железной дороги Решт - Астара затянулось на годы из-за «денежного вопроса»: после того как российская сторона согласилась профинансировать проект, казалось, что реализация одной из важных веток транспортного коридора Север - Юг является лишь вопросом времени. Эксперты говорили, что на строительство 162-километровой железнодорожной линии уйдет несколько лет. Тем не менее пока проект остается только на бумаге.

Соединение иранских железных дорог с азербайджанскими железными дорогами по маршруту Решт - Астара позволит перевозить грузы из стран Персидского залива по железной дороге из Ирана в Азербайджан, а оттуда в Россию. Москва, находящаяся под санкциями в результате агрессии против Украины, получает возможность диверсифицировать свои торговые пути. Маршрут позволяет России получить прямой доступ к Персидскому заливу и Индии.