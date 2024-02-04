Вооруженное нападение на суд в Турции, есть убитые
Пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле подвергся вооруженному нападению. В ходе возникшей перестрелки ранены трое полицейских.
По данным МВД Турции, напавших на здание суда в Стамбуле ликвидировали, ранены шесть человек. Соответствующую информацию в своем аккаунте в соцсети X опубликовал министр внутренних дел страны Али Ерликая.
По его словам, была предпринята попытка нападения на пункт охраны, расположенный на входе в здание суда Чаглаян.
В числе раненых трое полицейских. Нападавшими оказались мужчина и женщина, их ликвидировали.
В настоящее время здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Туда стянуто большое количество стражей порядка. Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю. На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула.