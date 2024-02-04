Вооруженное нападение на суд в Турции, есть убитые

Пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле подвергся вооруженному нападению. В ходе возникшей перестрелки ранены трое полицейских.

По данным МВД Турции, напавших на здание суда в Стамбуле ликвидировали, ранены шесть человек. Соответствующую информацию в своем аккаунте в соцсети X опубликовал министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По его словам, была предпринята попытка нападения на пункт охраны, расположенный на входе в здание суда Чаглаян.

В числе раненых трое полицейских. Нападавшими оказались мужчина и женщина, их ликвидировали.