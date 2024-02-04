Скандал между Украиной и Грузией

Посольство Украины прокомментировало заявление Службы государственной безопасности Грузии о попытке провоза через территорию страны взрывных устройств и взрывчатки из Украины в Россию. Дипмиссия призвала не политизировать вопрос и заявила, что готова к взаимодействию с правоохранительными органами Грузии.

СГБ Грузии сообщила в понедельник, что в стране обнаружены взрывные устройства и большое количество взрывчатых веществ, часть из них пытались через Грузию из Украины доставить в Россию.

Взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января. Далее была попытка провезти половину устройств в Россию, но ее остановили сотрудники Контртеррористического департамента СГБ.

СГБ указывает, что организатором транспортировки являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа». Фигурантами дела являются еще шесть граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении.