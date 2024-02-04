Зеленского обвинили в попытке убрать популярного конкурента

Британская Times назвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «Железным генералом» и обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «попытке убрать» более популярного конкурента.

Издание утверждает, что «президент видит в главнокомандующем своей армии потенциального соперника и, возможно, готовится его уволить».

Times пишет, что «Залужный по прозвищу «Железный генерал» сегодня может похвастаться 88 процентами поддержки». В отличие от Зеленского, рейтинг одобрения которого составляет 62 процента.

По мнению газеты, в Украине идет «не слишком сдержанная борьба за власть», которая может «отвернуть западных союзников». «Публичные ссоры ослабляют поддержку Запада и поощряют российские силы вторжения», - говорится в статье.