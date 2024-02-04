Пашинян вдвое опережает по популярности Кочаряна и Саргсяна

Уровень доверия к премьер-министру Армении Николу Пашиняну снизился, свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association в республике. Опрос был проведен в конце января, его результаты опубликованы во вторник.

Согласно исследованию, абсолютно не доверяют премьер-министру Армении 38,1% респондентов (в ноябре 2023 года таких было 35,5%), полностью доверяют Пашиняну 15,1% (в ноябре 20,4%).

В основном не доверяют 28,3% участников опроса (18,6% в ноябре), в основном доверяют 13,1% (13,2%). Затруднились ответить 4,6% респондентов (12,3%).

38,1% участников опроса заявили, что Конституция Армении не подлежит изменению, 34,2% допустили изменения ее некоторых положений, 13,4% высказались за принятие новой Конституции.

29,3% респондентов сочли необходимым проведение внеочередных парламентских выборов, 26,9% высказались против этого.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за возглавляемую Пашиняном партию "Гражданский договор" выразили готовность голосовать 16,1% респондентов, за возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном оппозиционный блок "Армения" - 4,7%, за находящегося в розыске бывшего сотрудника полиции, главу партии "Общественный голос" Вардана Гукасяна - 3,6%, за возглавляемый экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционный блок "Честь имею" - 2,9%. В выборах не хотят принимать участия 25,8% респондентов.