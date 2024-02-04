Зурабишвили: Россия начала гибридные атаки против Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего ежегодного выступления перед парламентом, упомянув войну России в Украине, заявила, что, несмотря на неудачу на фронте (или из-за нее), Россия начала новые гибридные военные атаки против Грузии. Об этом информирует «Грузия Онлайн».

«План России по превращению порта Очамчира в военную базу служит переносу противостояния на Черное море, в наши территориальные воды, и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря», — заявила Саломе Зурабишвили.