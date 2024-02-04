Американские эксперты: Иран может создать ядерную бомбу за неделю

У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы создать свое первое ядерное оружие в течение недели, сообщает американский Институт науки и международной безопасности.

«Продолжающиеся конфликты приводят к игнорированию иранской ядерной угрозы в то время, когда потенциал Ирана в области ядерного оружия никогда не был таким большим. В сочетании со снижением прозрачности своей ядерной программы впервые за многие годы мы сталкиваемся с реальной возможностью того, что Иран может решить использовать свой ядерный потенциал в качестве оружия и создать ядерное оружие», - пишет институт.