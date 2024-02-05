Посол Франции в Ереване – педофил?

Отдел информации 14:56

Сегодня, 6 февраля, одно из нигерийских (?! - ред.) изданий опубликовало информацию, в которой отрицается, что посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи является педофилом. Enews.com.ng предлагает своим читателям «узнать правду» о дипломате. «Узнайте правду о жизни французского дипломата и развейте ошибочные истории. Оливье Декотиньи, уважаемый французский профессиональный дипломат, с 2015 по 2016 год работал дипломатом в Вашингтонском институте. Его обширная дипломатическая карьера включает в себя важную должность второго советника в посольстве Франции в Иране с 2012 по 2015 год, когда он эффективно справлялся с ядерным портфелем и курировал региональную политику в отношении Ирана. До командировки в Иран Декотиньи внес большой вклад в работу Министерства иностранных дел Франции в Париже, сосредоточившись на военно-политических вопросах, в частности, на операциях НАТО и ЕС в Ливии, на Балканах и Кавказе. Характер также вдохновил его активно помогать в первых операциях по оказанию помощи на Гаити после землетрясения 2010 года», — пишет нигерийский портал.

Но откуда вообще взялись утверждения о том, что Декотиньи является педофилом? Haqqin.az выяснил в интернет-источниках, что эта «новость» впервые была распространена от имени французского журналиста армянского происхождения Лео Николяна. В своем аккаунте в Х Николян опубликовал фотографии посла, предположительно, занимающегося сексом с подростком. «ПЕДОФИЛ-ПРЕСТУПНИК — посол Франции в Армении Оливье Декотиньи нарушает закон, занимаясь сексом с несовершеннолетними и подростками». Других утверждений о том, что французский дипломат является педофилом, никто не выдвигал. Тем не менее нигерийский сайт активно пытается его «реабилитировать»: «Нет достоверных доказательств того, что Оливье Декотиньи причастен к какой-либо незаконной деятельности, особенно к педофилии. Несмотря на необоснованные заявления в Интернете, нет сообщений о том, что у Декотиньи были какие-либо проблемы с детьми».