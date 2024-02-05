Племянник Путина зарабатывает больше него

Суммарный доход президента России Владимира Путина с 2017 по 2022 год составил 67 млн 591 тыс. рублей, то есть примерно по 11 миллионов в год, следует из официальной декларации.

Двоюродный племянник президента Михаил Путин - зампред правления «Газпрома». Его годовой доход от «Газпрома», судя по утечкам из налоговой, составляет 96 миллионов. Еще 33 миллиона - от «Согаза», итого 129 миллионов рублей в год имеет Михаил Путин, что в 12 раз больше дохода президента России, если верить официальной статистике.