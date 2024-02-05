Израильтяне спасли сестру лидера ХАМАС

Сестре главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на днях спасли жизнь в одной из больниц Израиля, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, одна из сестер Хании родила недоношенного ребенка в одной из больниц в городе Беэр-Шеве на юге страны. Ей была оказана необходимая медпомощь.

Издание отмечает, что некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.